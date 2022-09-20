Анкара, 20 сентября, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Два крупнейших банка Турции — Is Bankasi и DenizBank — перестали обслуживать российские карты «Мир». В Is Bankasi сообщили, что такое решение было принято учреждением еще 16 сентября из-за санкций со стороны США и Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

О ситуации с картами со ссылкой на представителей банка передает Reuters. В службе поддержки второго банка — Deniz отметили, что карты «Мир» не принимаются банкоматами организации и операции с такими финансовыми продуктами не осуществляются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов США пригрозило санкциями тем лицам и организациям, кого посчитает причастным к поддержке попыток Москвы расширить использование платежной системы «Мир» за пределами России. В американский санкционный список уже включен генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

14 сентября портал TourDom распространил информацию о том, что несколько турецких отелей перестали принимать платежи по картам «Мир». 15 сентября британская газета Financial Times написала о том, что США хотят надавить на банки Турции, которые решили работать с платежной системой «Мир».