Москва, , 04:03 — REGNUM Поломка самолета, который принадлежит венесуэльской авиакомпании Conviasa, помешала примерно ста гражданам России вылететь из иранской столицы Тегерана. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Тегеран Александр Хомов © ИА REGNUM

Чиновник отметила, что всем российским пассажирам оперативно выдали временное разрешение на въезд в Иран. Их должны разместить в отелях Rexan и Remis, где выдадут все необходимое.

Догузова добавила, что 20 сентября российским пассажирам отмененного рейса оформят визы для полноценного прибывания в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября сразу после вылета в аэропорт иракского города Эн-Наджаф экстренно вернулся самолет иранской авиакомпании Ata Airlines, который начал рейс с открытым багажным отсеком.

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