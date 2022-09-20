Каракас, , 03:35 — REGNUM Крупный пожар, который вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в портовом городе Пуэрто-ла-Крус на востоке Венесуэлы, ликвидирован. Об этом объявил венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами, передает телеканал VTV.

Пожарная пена которая стекает с резервуаров во время тушения Николай Хижняк © ИА REGNUM

Глава ведомства отметил, что работа предприятия продолжалась даже в условиях ЧП. Министр выразил признательность пожарным за их быстрые и умелые действия.

Пожар на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус вспыхнул после удара молнии 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на озере Лери в американском штате Луизиана произошел взрыв на участке газопровода, после которого возник пожар.

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