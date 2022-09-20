Нарва, Эстония, 20 сентября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Власти Эстонии по итогам первого дня запрета на въезд по шенгенским визам не дали въехать в республику 10 российским гражданам, заявила изданию Postimees начальник смены пограничного пункта эстонского города Нарва Яаника Карп.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По ее словам, среди причин отказа были как введенный запрет, так и «другие обстоятельства». Карп считает, что число желающих пересечь границу двух стран будет большим, несмотря на появившиеся ограничения.

Представитель пограничного пункта добавила, что до вступления в силу ограничений три пограничных эстонских пункта за сутки пересекало около 300 российских граждан. С 00:00 местного времени 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша ограничили для граждан России, которые имеют шенгенские визы, въезд на свои территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что проживающие в Эстонии граждане России и Белоруссии, у которых есть огнестрельное оружие, могут представлять опасность, в связи с чем их следует разоружить.