Маск попросит власти США снять часть санкций с Ирана
Вашингтон, 20 сентября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Глава американской компании SpaceX Илон Маск собирается попросить у властей США исключить из санкций против Ирана ограничения, влияющие на работу интернет-сети Starlink на иранской территории. Об этом он написал в своем микроблоге 19 сентября.
Владельцем указанной сети является SpaceX. Ранее на сайте Starlink опубликовали карту покрытия сети, которая не охватывает территории Афганистана, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Кубы, России и Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Илон Маск объявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на призывы со стороны «ряда государств».
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