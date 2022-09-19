Вашингтон, 20 сентября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Глава американской компании SpaceX Илон Маск собирается попросить у властей США исключить из санкций против Ирана ограничения, влияющие на работу интернет-сети Starlink на иранской территории. Об этом он написал в своем микроблоге 19 сентября.

Trevor cokley Илон Маск

Владельцем указанной сети является SpaceX. Ранее на сайте Starlink опубликовали карту покрытия сети, которая не охватывает территории Афганистана, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Кубы, России и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Илон Маск объявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на призывы со стороны «ряда государств».

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