Лондон, 20 сентября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Примерно 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II 19 сентября, сообщило в своем микроблоге управление городской полиции.

(сс) RGY23 Флаг Великобритании

Для обеспечения безопасности в ходе мероприятия было привлечено две тысячи местных полицейских, а также 28 бригад правоохранительных органов из других регионов страны. Церемонию также посетили более 500 лидеров, политиков и общественных деятелей из приблизительно 200 стран и территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября прибывший на похороны Елизаветы II президент США Джо Байден засмеялся в ходе церемонии прощания с монаршей особой.