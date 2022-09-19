Вильнюс, 20 сентября, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Литва будет вести переговоры со своими партнерами по Североатлантическому альянсу о размещении на территории республики большего количества войск НАТО, заявила спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен 19 сентября в ходе онлайн-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Она добавила, что речь идет об «очень рациональных и реалистичных планах, основанных на оценке ситуации в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября командование армии Литвы объявило о проведении в республике учений сводного батальона НАТО. Маневры получат название Rising Stallion. Сводный батальон выдвинется в район учений на 240 единицах военной техники.