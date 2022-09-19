Каракас, 20 сентября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Удар молнии привел к возникновению крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в портовом городе Пуэрто-ла-Крус на востоке Венесуэлы, сообщил венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами 19 сентября в эфире телеканала VTV.

Dave Hogg Пожар

Объект принадлежит национальной нефтегазовой компании PDVSA. Молния ударила в лагуну, где проводилось окисление и очистка воды. Эль-Айссами отметил, что пожар не затронул резервуары с нефтью, а также перерабатывающий комплекс.

Министр не стал уточнять, есть ли пострадавшие в ходе инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в уезде Вылча на юго-западе Румынии произошел днем пожар на крупной гидроэлектростанции Турну, которая снабжает энергией тысячи населенных пунктов.