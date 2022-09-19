Мехико, 19 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Магнитуда землетрясения, произошедшего в мексиканском штате Мичоакан, составила 7,7, сообщает вечером 19 сентября Национальная сейсмологическая служба.

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Ранее было заявлено, что магнитуда сейсмических толчков не превышала 7,4.

«Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в 63 км к югу от Коалькомана в штате Мичоакан», — указано в сообщении.

Сейсмические колебания ощущались в целом ряде регионов в южной, западной и центральной частях Мексики.

На данный момент известно о гибели одного человека из-за обрушения части торгового центра в штате Колима.

По утверждению Национального центра предупреждения США, побережье Мексики после этого землетрясения может подвергнуться удару цунами.