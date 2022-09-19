Тирана, , 23:39 — REGNUM Бывший лидер демократической партии Албании Люльзим Баша опроверг опубликованные администрацией США сообщения о том, что его партия в 2017 якобы получила перевод в размере 500 тысяч долларов от российских властей.

Албания, Саранда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, деньги якобы предназначались для поддержки Демпартии накануне парламентских выборов 2017 года в Албании. Якобы Россия также финансировала политиков из Боснии и Герцеговины, Черногории и на Мадагаскаре.

Баша потребовал предъявления доказательств своих связей с Россией и выразил полную готовность сотрудничать с правосудием в случае начала расследования.

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