Бишкек, 19 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Среди напавших на Киргизию таджикских военных замечены вооружённые экстремисты из Афганистана. Об этом заявил на брифинге секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

Surian Soosay Терроризм

По его словам, в соцсетях появилось видео, на котором группа вооружённых людей в гражданской одежде проходит возле обгоревшего танка.

Читайте также: Погранслужба Киргизии: бородатые мужчины из Таджикистана стреляют по людям

«Одного из них удалось опознать — это наёмник из Афганистана. Афганские власти подтвердили его личность. Поэтому можно уверенно утверждать, что на стороне Таджикистана в боевых действиях участвуют боевики международных террористических организаций», — подчеркнул Иманкулов.

Также глава Совбеза отметил ещё один факт, говорящий в пользу версии об афганских террористах, привлечённых таджикскими военными — среди тел убитых киргизских пограничников были найдены несколько, у которых были отрезаны уши.

Читайте также: ГКНБ Киргизии: провокация на границе с Таджикистаном спланирована заранее