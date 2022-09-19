Барселона, Испания, , 22:18 — REGNUM Каталонская «Барселона» может подписать 26-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио. Об этом 19 сентября сообщает издание Mundo Deportivo.

Марко Асенсио Dariusz Okseniuk

По информации источника, «сине-гранатовые» следят за развитием событий вокруг испанского футболиста, у которого летом 2023 года истекает контракт с «Реалом».

В текущем сезоне Марко Асенсио принял участие в четырех матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ред Булл Лейпцига».

За «Реал» футболист выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.