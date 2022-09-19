Новосибирск, , 21:36 — REGNUM В Омске полицейские задержали восемь участников организованной группы, которых подозревают в вымогательстве денег у агрария и поджоге посевов в Новосибирской области. Об этом сообщило омское управление МВД России.

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Установлено, что в состав группы вошли восемь жителей Омска и Екатеринбурга. В августе 2022 года пятеро из них приехали в офис к директору сельскохозяйственного предприятия и, угрожая, потребовали передать им 20 миллионов рублей. В сентябре 2022 года ещё трое приехали из Екатеринбурга. В Омске они арендовали квартиру, купили автомобиль и канистру дизельного топлива. Затем они отправились в Новосибирскую область, где располагались земли агрария. Не обнаружив там дорогой сельскохозяйственной техники, они подожгли все посевы.

В настоящее время все фигуранты задержаны. Все заключены под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.