Донецк, 19 сентября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин предложил руководителю ЛНР Леониду Пасечнику объединить усилия администраций и парламентов двух республик в деле подготовки референдумов о присоединении к России. Об этом Пушилин сообщил 19 сентября в своем телеграм-канале.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

По его словам, надо дать поручения силовым структурам республик, чтобы силовики ДНР и ЛНР совместно проработали вопросы безопасности таких мероприятий.

С таким заявлением Пушилин выступил после обращения Общественных палат ДНР и ЛНР с предложением провести референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации.