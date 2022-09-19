Москва, 19 сентября 2022, 20:46 — REGNUM Российский актёр Виктор Сухоруков опроверг информацию о своём возвращении в Театр Моссовета в Москве. Об этом пишет портал StarHit.

Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Цитата из видеоинтервью

«Пока «Моссоветом» руководит Марчелли, ноги моей там не будет. Он слабый режиссёр! Для академического театра этот человек слишком мелок. Шок-театр, который он строит, для меня чужд эстетически», — заявил Сухоруков. Артист также призвал не верить различной информации в интернете о его возвращении в Театр Моссовета, поскольку пока что он не планирует работать в подобном культурном учреждении.

Напомним, Виктор Сухоруков покинул Театр Моссовета летом 2021 года. По словам актёра, он не сумел «сработаться» с новым руководством театра, поэтому был вынужден уйти.

Читайте ранее в этом сюжете: Театр Российской армии выступил на архипелаге Новая Земля