Бишкек, , 20:26 — REGNUM В информационной войне против Киргизии заинтересованные стороны активно используют персональные данные киргизских граждан для распространения фейков. Об этом заявляет госкомитет нацбезопасности республики.

Информационная война ИА REGNUM

«Это свидетельствует о нагнетании приграничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном, а также попытках перевернуть факты так, чтобы преподнести Киргизию в негативном свете», — подчёркивают киргизские спецслужбы.

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В ведомстве отмечают, что в социальных сетях заблаговременно были созданы целые группы поддельных аккаунтов с именами и фамилиями реальных жителей Киргизии, публикующие в интернете провокационную и недостоверную информацию.

«ГКНБ призывает пользователей социальных сетей и представителей СМИ не поддаваться на провокации и не давать возможности заинтересованным силам использовать свои персональные данные против интересов Киргизии и её граждан», — говорится в официальном заявлении киргизских спецслужб.

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