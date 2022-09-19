Варшава, , 20:12 — REGNUM Станислав Стремидловский и его экспертное мнение по делам европейским — это всегда интересно. На этот раз проблематика звучит уже в названии самой статьи Станислава, а именно — «Почему Еврокомиссия решила наказать Венгрию и пожалеть Польшу». Так почему?

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечаем. Всё началось с того, что появилась рекомендация Европейской комиссии приостановить выделение Венгрии около 7,5 миллиарда евро из европейских фондов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против этого. Окончательное решение будет вынесено позже.

Но за что в принципе хотят наказать Будапешт?

Официально звучат стандартные слова: З правительство Виктора Орбана на протяжении 12 лет «вызывает критику» гражданского общества и европейских институтов «за системы сдержек и противовесов в стране» и «отсутствие демократии».

Но на деле Венгрия долгое время сдерживала введение санкций против России. И Евросоюз ищет варианты, как бы «приструнить» непокорных членов. Чтоб не лез Будапешт в отношения России и Запада. У Польши в данном контексте есть некоторая индульгенция.

При этом, как отмечает Стремидловский, «есть и нюанс возможных изменений политического ландшафта самого Евросоюза. Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала на днях статью, в которой констатировала, что «врагов ЕС в Европе становится все больше», а «нелиберальный блок может достичь «критической массы». По мнению издания, к «проблемным» Польше и Венгрии могут прибавиться Швеция с пришедшими к власти «жесткими правыми популистами» и Италия, где вскоре состоятся парламентские выборы, на которых, судя по всему, победит «трехпартийный правый альянс» с «двумя партиями более или менее откровенно расистскими, националистическими и антиевропейскими».

И тут Брюсселю нужны союзники. Та же Польша, например.