Воронеж, , 20:11 — REGNUM Воронежское региональное отделение партии «Единая Россия» направило в полицию обращение с просьбой провести детальную проверку информации о причастности члена партии к массовому отравлению бродячих собак в Воронеже. Об этом сообщается 19 сентября на сайте регионального отделения.

Собака Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

«Ранее в региональных СМИ прошла информации о том, что член «Единой России» занимается отравлением бродячих собак. Партийный проект «Защита животного мира» берет под свой контроль этот инцидент», — говорится в сообщении.

В случае, если сведения будут подтверждены правоохранительными органами, женщину обещают исключить из рядов партии.

В заявлении также сообщается, что за преступления против животных виновный должен отвечать по всей строгости закона.

В Центральном районе Воронежа прокатилась волна массовых отравлений бездомных собак. Несколько животных погибли на улицах Ломоносова, на улице Морозова жертвами стали несколько щенков. В начале сентября стало известно о гибели собак на улицах Гастелло, Дуговой и Казакова. По данным СМИ, местные жители заподозрили женщину, попавшую на камеры видеонаблюдения. Полиция начала проверку.