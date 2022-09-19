Ереван, , 20:05 — REGNUM США упустили инициативу во время карабахской войны, а теперь пытаются наверстать упущенное. И вот Нэнси Пелоси оказывается в Ереване. Хотя ещё недавно она будоражила мир своим визитом в Тайвань. Станислав Тарасов специально для ИА REGNUM разбирает этот визит.

Приглашение было получено давно. А это визит инициировал вояж в Тайвань. Есть и внутриполитическая повестка в самих США. А Пелоси известна своими тесными взаимоотношениями с армянской диаспорой. Надо договариваться.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

И главное — конфликт между Арменией и Азербайджаном удалось притушить благодаря Москве. Вашингтон делает вид, что он тоже играет в этом весомую роль. И очевидно, играют США на армянской стороне. Неслучайно, МИД Азербайджана назвал неприемлемыми заявления Пелоси в Ереване.