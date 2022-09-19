Бургас, Болгария, 19 сентября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении полностью возместить ущерб, нанесенный местным виноградникам сильнейшей бурей, пронесшейся над Бургасской областью на юго-востоке страны 17 сентября. Об этом 19 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Томас Коул. Буря. 1826

На сегодняшний день за соответствующей компенсацией в болгарское правительство обратились владельцы 48 крупных хозяйств региона. Согласно предварительной информации, стихия нанесла ущерб их владениям на общей площади в 2500 гектаров.

«Мы рассмотрим и удовлетворим каждую подобную заявку», – сказал заместитель министра сельского хозяйства Болгарии Тодор Джиков.

Предполагается, что пострадавшие хозяйства смогут рассчитывать на 80-процентное возвращение средств, затраченных на выращивание винограда в регионе. При этом на вопрос, из каких фондов эти средства будут предоставлены, Джиков не ответил.

Напомним, в результате мощнейшего шторма 16–17 сентября в Бургасской области был практически полностью уничтожен урожай элитных сортов винограда. Ущерб от природного явления исчисляется сотнями тысяч долларов.