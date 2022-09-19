Москва, 19 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару, но снизился к евро на торгах в понедельник, 19 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,16 рубля, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 35 копеек и к закрытию сравнялся с долларом, также составив 60,16 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже опустился на 32 копейки, а курс евро упал на 1,16 рубля.