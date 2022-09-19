Москва, 19 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Референдум о присоединении Луганской Народной Республики (ЛНР) может состояться уже в ближайшие выходные — 24–25 сентября 2022 года. Об этом 19 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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При этом парламентарий отметил, что если население народной республики примет решение войти в состав России, Госдума в самые оперативные сроки обеспечит все зависящие от неё нормативно-правовые процедуры, чтобы ЛНР стала полноправным субъектом РФ.

«Главное заявление сегодня — заявление общественной палаты ЛНР о проведении референдума. Я рассчитываю, что он состоится в ближайшие выходные. Там все к этому готово. Надо понимать основную тему, что наш парламент не будет тянуть резину и моментально ратифицируют решение о вхождении ЛНР в состав России. А раз это часть России, то все это повернется совсем по-другому», — сказал Гурулёв.