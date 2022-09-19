Донецк, 19 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Общественная палата Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с призывом провести референдум по вопросу о вхождении республики в состав Российской Федерации.

Александр Погожев ИА REGNUM Наружная реклама в ДНР

Текст заявления опубликован 19 сентября.

В частности, в нём подчеркивается, что общественность хотела бы видеть между Донбассом и остальной частью бывшей УССР государственную границу России.

Ранее аналогичное обращение сделала Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.