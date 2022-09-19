Анкара, 19 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Первый турецкий астронавт совершит космический полёт в 2023 году сообщил 19 сентября глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым на своих страницах в соцсетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, представитель Турции отправится на Международную космическую станцию (МКС).

«Этим утром на Международном конгрессе астронавтики в Париже подписали с компанией Axiom Space соглашение об отправке на космическую станцию первого турецкого астронавта. Наш славный флаг отправится в космос в 2023 году», — написал Йылдырым.

Он заявил, что этот полёт станет частью «дорожной карты» развития космического сектора Турции. В будущем, утверждает Йылдырым, Турцию ожидают миссии на низкой околоземной орбите, на Луне, а также создание спутниковых систем мирового уровня.

На сегодняшний день представитель Турецкого космического агентства должен отправиться на МКС в составе экипажа «частных астронавтов» на корабле Crew Dragon компании SpaceX, так как компания Axiom Space имеет контракт с NASA на один полёт в 2023 году.