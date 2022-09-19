Выборг, Ленинградская область, 19 сентября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы в ДТП с участием легковых автомобилей у детского лагеря «Зеркальный» в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили 19 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в 11:20 мск 19 сентября на восьмом километре дороги от Приморского шоссе до детского лагеря «Зеркальный». Автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился 68-летний водитель, совершил столкновение с LADA Granta под управлением 67-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля LADA и его 64-летняя пассажирка от полученных травм скончались до приезда скорой помощи», — добавили в пресс-службе, уточнив, что второй водитель в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Как сообщало ИА, ранее днем 19 сентября в ДТП в Гатчинском районе Ленобласти погиб сотрудник ГИБДД, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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