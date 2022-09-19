Москва, , 17:50 — REGNUM Прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка в мусорном баке на юго-востоке Москвы. Об этом 19 сентября сообщили в городской прокуратуре, передает АГН «Москва «.

"В мусорном контейнере на ул. Люблинская случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка. На месте координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев», — сказано в сообщении.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также принимаются процессуальные решения по данному факту.

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