Берлин, 19 сентября 2022, 17:41 — REGNUM Киевский режим в ближайшее время получит от Германии две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилей Dingo, сообщает 19 сентября министерство обороны Германии.
Военное ведомство ФРГ при этом подчеркивает, что таким образом Германия выполняет обещания.
«Мы делаем то, что обещали! Еще две установки Mars II, а также 50 Dingo поставят [киевскому режиму]», — указано на странице минобороны ФРГ в Twitter.
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