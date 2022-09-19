Берлин, , 17:41 — REGNUM Киевский режим в ближайшее время получит от Германии две реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилей Dingo, сообщает 19 сентября министерство обороны Германии.

РСЗО MARS II Sonaz

Военное ведомство ФРГ при этом подчеркивает, что таким образом Германия выполняет обещания.

«Мы делаем то, что обещали! Еще две установки Mars II, а также 50 Dingo поставят [киевскому режиму]», — указано на странице минобороны ФРГ в Twitter.

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