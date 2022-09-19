Волгоград, 19 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Фонд поддержки участников специальной военной операции появится в Волгоградской области. Первым пообещал внести средства на счёт губернатор Андрей Бочаров, сообщает 19 сентября пресс-служба администрации региона.

Volgograd.ru Андрей Бочаров

О создании фонда в форме единого регионального специального счёта зашла речь на встрече главы региона с ветеранским активом. По словам Андрея Бочарова, он получает множество обращений от желающих помочь сбережениями военнослужащим и добровольцам. Средства, поступающие на счёт, подчеркнул губернатор, должны находиться под полным государственным и общественным контролем.

«Не все могут лично участвовать в СВО в качестве добровольцев по разным причинам, многие не знают, что именно требуется для наших бойцов. Считаю, что моя поддержка в этом вопросе должна быть не только на словах, административной, но и личной. Поэтому я сам, первым, внесу личные средства в этот Фонд. Считаю это правильным», — пообещал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области в поддержку участников специальной военной операции проходит постоянная акция «Тепло из дома».