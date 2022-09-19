Нью-Йорк, США, , 17:29 — REGNUM Ситуацию на Запорожской АЭС обсудили на полях ГА ООН российский и французский министры иностранных дел Сергей Лавров и Катрин Колонна, рассказала 19 сентября глава МИД Франции.

Сергей Лавров Mid.ru

Глава французской дипломатии отметила, что в 11:30 (время местное) созданная по инициативе Франции рабочая группа обсудила вопрос ЗАЭС, причём в нём участвовал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии.

Французы добиваются, чтобы были «предприняты меры по обеспечению безопасности на АЭС». Затем она рассказала Лаврову об этом обсуждении и о решении, принятом по его итогам.

Француженка подчеркнула, что считает «ситуацию на ЗАЭС и вокруг неё критической». Лаврову она заявила, что Россия должна организовать зону безопасности вокруг станции.

Напомним, Запад не признаёт, что ЗАЭС подвергают опасности именно бандеровские боевики, ведущие постоянные обстрелы. Несмотря на визит Гросси на станцию, безопасности требуют от ВС РФ, хотя они и так защищают АЭС от обстрелов ВСУ.

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