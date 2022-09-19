Луганск, 19 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и депутатам Народного совета ЛНР с инициативой о незамедлительном проведении референдума о признании ЛНР субъектом Российской Федерации.

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«Свой выбор жители Донбасса сделали ещё в 2014 году на референдуме о самоопределении Луганской Народной Республики. И все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй референдум, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию», — говорится в обращении, которое зачитала на заседании инициативой группы общественного штаба референдума в Луганске заместитель председателя ОП ЛНР Лина Вокалова.

Она выразила уверенность, что инициатива будет полностью поддержана жителями ЛНР, а вхождение в состав России «не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики, откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи края, его возвращения к полноценной мирной жизни».

Сообщается, что решение было принято единогласно и будет направлено аппаратом Общественной палаты ЛНР на рассмотрение главе республики и Народному Совету.