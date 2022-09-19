Москва, , 17:14 — REGNUM Делегации США и киевского режима не ответили в Женеве на вопросы о причинах поспешного уничтожения документации о своей военно-биологической программе на территории бывшей УССР, сообщил 19 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов по итогам совещания участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Биологическая опасность DFID — UK Department for International Development

Он подчеркнул, что США не стали отвечать, зачем экстренно уничтожались данные о биологических исследованиях.

Он напомнил, что в Женеве в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Россия задала свыше 20 вопросов о незаконной военно-биологической деятельности Киева и Вашингтона.

«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев. При этом делегация [киевского режима] заявила: «Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе», — рассказал Игорь Кириллов.

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