Луганск, , 16:49 — REGNUM Переводчик Луганской команды СММ ОБСЕ Максим Петров приговорён 19 сентября Верховным судом республики к 13 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили в суде.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Петров признан судебной коллегией «виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Напомним, Петров был задержан в апреле в ЛНР, а в мае стало известно, что он собирал разведывательную информацию о подразделениях Народной милиции республики и передавал её американским спецслужбам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный приговор Верховный суд ЛНР вынес в отношении ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова.

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