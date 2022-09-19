* запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обменял американского подрядчика Марка Фрерихса, удерживавшегося в Афганистане более двух лет, на находившегося в заключении в США члена своей организации Башира Наврузи, сообщает 19 сентября UPI.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Наврузи, последний представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержавшийся в американской тюрьме Гуантанамо, уже освобождён и прилетел в столицу Афганистана.

Американский подрядчик, находившийся в плену с 2020 года, также вскоре отправится домой, сообщили его родственники и представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О Фрерихсе сообщается не много, однако известно, что он ветеран ВМС, который жил и работал в Кабуле около десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Башир Наврузи — один из приближенных муллы Мухаммада Омара, основателя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из крупнейших наркоторговцев Афганистана и спонсор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наврузи был арестован американскими войсками в Афганистане много лет назад и заключён в тюрьму Гуантанамо.