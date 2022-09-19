Стокгольм, 19 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Лидер Либералов Йохан Персон объявил поле встречи с тальманом риксдага, что его партия намерена выполнить предвыборное обещание попытаться сформировать правое правительство Швеции с Ульфом Кристерссоном в качестве премьер-министра. Об этом политик сообщил в пресс-центре риксдага, отмечает телеканал SVT.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Я сказал, что у нас ведутся конструктивные переговоры и что мы считаем разумным, чтобы Ульф Кристерссон получил возможность сформировать правительство. Мы с нетерпением ждем возможности сделать это возможным», — заявил Персон.

Далее он подчеркнул, что Либералы не хотят видеть Шведских демократов в правительстве.

«Со своей стороны мы четко дали понять, что мы рады работать над поиском решений, а не тупиков, но мы также ясно дали понять, что не считаем, что Шведские демократы должны быть в правительстве», — отметил политик.