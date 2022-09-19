Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Правительству Санкт-Петербурга предложили сократить расходы на празднование предстоящего Нового года из-за ситуации в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Инициативой общественников в своём Telegram-канале поделился депутат Госдумы Сергей Миронов («Справедливая Россия — За Правду»).

Гуляющие в Новый год на Невском проспекте (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

В Сети опубликовали петицию с предложением к Смольному потратить меньше денег на новогодние мероприятия. Ранее в Петербурге заявили, что из бюджета выделят на украшение города и празднования Нового года более 600 млн рублей. Авторы петиции считают, что такие траты неэтичны, когда на Донбассе идут боевые действия.

«И это в то время, когда наши воины сражаются с укронацизмом, когда Донецк и другие города Донбасса находятся под обстрелами, когда гибнут наши земляки, когда мы всей Россией собираем помощь для солдат и офицеров, добровольцев, беженцев», — пишет Миронов.

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Одним из авторов петиции является проект «Хороший человек», посвящённый волонтёрскому движению. В проекте также приняли участие члены «Общественного совета Светлановского». Отметим, что петицию подписали пока только несколько десятков человек.

Общественники не против проведения праздника, но сэкономленные средства предлагают направить на помощь бойцам, беженцам и жителям Донбасса. Стоит отметить, что во многих регионах России сейчас отказываются от широких празднований Дней города. В частности власти отменяют пиротехническое шоу и другие увеселения.

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