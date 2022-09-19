Канберра, , 15:51 — REGNUM Австралия и Индонезия обязались расширять экономическое сотрудничество в преддверии встречи министров финансов в рамках будущего саммита G20. Об этом 19 сентября сообщило новостное агентство AAP.

Индонезия

Казначей Австралии Джим Чалмерс встретился с министром финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати в Канберре, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании.

Соглашение будет способствовать обмену должностными лицами ведомств из обеих стран, а также диалогу и сотрудничеству в таких областях, как налоговая политика и финансовое регулирование.

В повестке встречи также были экологически чистая энергия, финансирование климатических проектов и укрепление устойчивости пенсионных систем обеих стран.