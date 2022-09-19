Москва, 19 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси озвучил мысль, которая уже давно является актуальной для современной экономической и политической повестки, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

President.az ШОС 2022

«Санкционное давление, которое США оказывают на страны, которые не согласны с идеологией «однополярного мира», безусловно существенным образом ограничивает возможности для полноценного экономического развития.

В этой обстановке логичным выглядит стремление этих государств консолидировано противостоять американскому давлению.

Прошедший на прошлой неделе саммит ШОС в Самарканде дал чёткий сигнал всем странам, которые уже находятся под санкциями США и их сателлитов, или рискуют под них попасть: существующая архитектура и парадигмы мироустройства более не являются безальтернативными.

Принятие в ряды ШОС Ирана демонстрирует решимость стран-участниц, в первую очередь России и Китая, сформировать новый центр силы на карте мира.

Уже сегодня эта структура объединяет страны с совокупным населением в 3,3 млрд человек (43% от всего населения Земли) и совокупным ВВП в $23,5 трлн (почти четверть от всего ВВП в мире).

Текущая санкционная политика заставляет задуматься многие страны о целесообразности присоединения к ШОС. Поскольку в данной формации в качестве системообразующих ценностей находятся равноправие, взаимное уважение и взаимовыгодное партнёрство», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение Соединёнными Штатами санкции сближает страны, против которых они были введены, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

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