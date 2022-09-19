Москва, 19 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В РФ в условиях роста стоимости потребительской корзины, а также ужесточения требований в коммерческих банках может начаться массовый переток клиентов в ломбарды и микрофинансовые организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Обращения в МФО по итогам 2022 года могут вырасти, зависит это от доступности банковского кредита и потребности в кредитовании, — сказал Цыганов. — В условиях повышения стоимости потребительской корзины можно ожидать рост потребности в кредитовании на неотложные нужды. А усиление требований к управлению кредитными рисками в коммерческих банках будет способствовать перетоку клиентов в МФО и ломбарды. При этом важно не допустить появления на массовом рынке услуг «черных» кредиторов и «старушек-процентщиц», как это бывало в прошлом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что в РФ клиенты МФО стали реже жаловаться на навязывание дополнительных услуг.