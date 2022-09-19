Стокгольм, , 15:40 — REGNUM Половина министров уходящего правительства Швеции, состоящего исключительно из Социал-демократов, не будет заседать в риксдаге. Одиннадцать министров не баллотировались в парламент, и вскоре их ждет неопределенное будущее на рынке труда. Об 19 сентября написала газета DN.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Среди прочих числятся министр иностранных дел страны Анн Линде, министр энергетики Хашаяр Фарманбар, министр по делам школы Лина Аксельссон Щильблум, министр финансовых рынков Макс Элгер и министр промышленности Карл-Петтер Торвальдссон.

«Похоже, осенью я смогу погрузиться в свое садоводство. В лесу сейчас грибов достаточно, кстати», — пошутил Карл-Петтер Торвальдссон в разговоре с журналистами.

Хотя министры теперь останутся без работы, им, вероятно, не придется беспокоиться о своих средствах к существованию. Они имеют право на пособие в размере 145 000 крон (14,5 тыс. долларов США) в месяц в течение одного года после ухода с министерской должности.

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