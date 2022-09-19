Мурманск, 19 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Учёные и спасатели МЧС отправились в экспедицию из Мурманска в Арктику, где они займутся поиском контейнеров с ядерными отходами и оценят уровень радиоактивности у берегов архипелага Новая Земля. Экспедиция пройдёт в период с 19 сентября по 10 октября на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Об этом сообщает информационное агентство СеверПост со ссылкой на Институт океанологии РАН имени П. П. Ширшова.

Институт Океанологии им. Ширшова РАН Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» вернулось из экспедиции в моря Восточной Арктики

Помимо поисков контейнеров с ядерными отходами, учёные проведут ряд исследований части ледника, который находится в заливе, содержащего радиоактивные включения, появившиеся в результате многолетних ядерных испытаний на полигоне Новая Земля.

«Согласно архивным данным, в заливе Благополучия находится огромное количество контейнеров с радиоактивными отходами, которые многие годы не могли найти. Мы показали, что в заливе структуры дна и осадков таковы, что эти контейнеры «сползли» по склону дна вместе с мягкими осадками и находятся на значительном расстоянии от места их первоначального захоронения, указанного в архивах. Мы установили их локализацию, и в экспедиции планируем продолжить картирование их точного местоположения, а также оценить их состояние и наличие утечек загрязнения», — рассказал академик Михаил Флинт.

Ранее учёными в рамках второго рейса экспедиции «Арктический плавучий университет — 2022» был проведён ряд почвенно-экологических исследований на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Исследователями были охарактеризованы и отсняты ландшафты, проанализирована общая геохимическая обстановка, а также описаны почвенные разрезы и отобраны образцы для дальнейшего изучения.

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Как сообщало ИА REGNUM, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Первая горнорудная компания в рамках VII Восточного экономического форума заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне России. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области, основой которого станет месторождение свинцово-цинковых руд «Павловское».

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