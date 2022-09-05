Владивосток, , 19:41 — REGNUM Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Первая горнорудная компания в рамках VII Восточного экономического форума заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне России. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области, основой которого станет месторождение свинцово-цинковых руд «Павловское». Об этом сообщает пресс-служба КРДВ.

Архипелаг Новая Земля © ИА REGNUM

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«Наш проект важен не только своим экспортным потенциалом, но и перспективами отработки уникальных технологий, которые возможно тиражировать на другие месторождения Арктики. В первую очередь это развитие территорий, усиление присутствия производства за Полярным кругом, а также интенсификация Северного морского пути. Уверен, при поддержке КРДВ и с получением статуса резидента Арктической зоны РФ реализация масштабного строительства пройдет с опережающими темпами», — заявил Игорь Семенов, исполнительный директор ПГРК.

Проект предусматривает строительство карьеров по добыче руды, обустройство отвалов пустой породы, хвостохранилище, дорог, обогатительной фабрики и портового терминала для отгрузки готовой продукции. Планируемый объём инвестиций составит более 52 млрд рублей, а также создаст около 870 рабочих мест. Горно-обогатительный комбинат будет производить цинковый конденсат и свинцовый конденсат с содержанием серебра. Продукция будет поставляться на экспорт с использованием Северного морского пути. Основными покупателями станут Китай и другие азиатские страны.

«Создание нового крупного производства за Полярным кругом решает важные задачи России в части развития Арктики. Это новые рабочие места, а также крупные налоговые поступления в бюджеты регионов. Первая горнорудная компания сегодня — крупнейший резидент Арктической зоны РФ в Архангельской области и входит в пятерку крупнейших среди всех российских арктических резидентов. Мы окажем всестороннюю поддержку ПГРК в реализации проекта с применением действующих мер господдержки», — подчеркнул Николай Запрягаев, генеральный директор КРДВ.

На сегодняшний день в рамках проекта завершены геологоразведочные, изыскательские и проектные работы. Получение положительного заключения государственной экспертизы по горно-обогатительному комбинату планируется получить до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтеналивной терминал и предприятие по сжижению газа создадут в селе Павловск Мегино-Кангалакского района Якутии. В строительство предприятия вложат 6 млрд рублей.

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