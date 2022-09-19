Луганск, , 15:14 — REGNUM К 13 годам лишения свободы приговорён за государственную измену ассистент по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрий Шабанов Верховным судом Луганской Народной Республики. Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости.

В суде Pixabay.com

«Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — зачитала приговор судья Верховного суда ЛНР.

При этом суд над указанным лицом был начат 15 сентября и в ходе него было установлено, что Шабанов «передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования вновь обстреляли населённый пункт Широкая Балка в ДНР.