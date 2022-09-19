Мадрид, , 15:13 — REGNUM Приезд бывшего короля Испании Хуана Карлоса на государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II вызвал критику на родине, а представитель одной из политических партий назвал его «беглым преступником», передает агентство Reuters.

Экс-король Испании Хуан Карлос I Irekia

Официальную делегацию Испании возглавляют король Фелипе и его супруга королева Летисия. Фелипе вступил на престол, когда его отец Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году из-за серии скандалов.

Опальный бывший король, родственник покойной Елизаветы через их общую прапрабабушку британскую королеву Викторию, получил частное приглашение посетить церемонию, что подтвердил источник в британском правительстве.

Однако его присутствие рядом с официальной делегацией Испании вызвало недоумение на родине.

18 сентября 84-летний Хуан Карлос, проживающий в изгнании в Абу-Даби, и его супруга королева София были сфотографированы на приеме в Букингемском дворце в Лондоне.

Источник в испанском правительстве сообщил агентству Reuters, что организацией визита на похороны занимался испанский королевский дом.

Популярность Хуана Карлоса резко упала на фоне финансовых скандалов. Левая партия Unidas Podemos, младшая партия в коалиционном правительстве Испании, раскритиковала его присутствие на похоронах.

«Приглашение беглого преступника на государственные похороны показывает, какова монархия в Великобритании и Испании», — заявил на пресс-конференции представитель Podemos Пабло Эченике.

Депутат испанского парламента, представляющий каталонскую партию En Comú Podem, Херардо Писарелло назвал монархии «устаревшими и анахроничными». Выступая 19 сентября в испанском конгрессе, он сказал: «Хватит обманывать людей сказками о монархиях, их окружает черная история».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Испании исключили поездку экс-короля на похороны Елизаветы II