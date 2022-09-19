Лондон, , 14:41 — REGNUM Президент США Джо Байден засмеялся во время церемонии государственных похорон британской королевы Елизаветы II.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

На входе в Вестминстерское аббатство прибывший вместе с супругой Байден рассмеялся во время беседы с одним из присутствующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на церемонии публичного прощания с Елизаветой II Байден оставил запись в книге соболезнований. При этом он пользовался заранее составленной шпаргалкой.

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