Чебоксары, 19 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Чувашии за нарушениями правил дорожного движения будут следить с воздуха. Рейды будут проводиться на наиболее аварийных участках, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

https://21.мвд. рф/ Беспилотник

В полиции отмечают, что «самое грубое» нарушение правил дорожного движения связано с выездом на полосу встречного движения. Правоохранители поясняют, что в местах, где чаще всего нарушают правила, а также происходят аварии, будут дежурить беспилотные летательные аппараты.

Данные с квадрокоптера о нарушениях передаются наряду ДПС, который их пресекает. Так, 16 сентября во время рейда благодаря беспилотнику выявлено пять правонарушений по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»).

В МВД по Чувашии отмечают, что для обеспечения безопасности квадрокоптер еженедельно будет вылетать на наиболее аварийные участки дорог республики.

По данным полиции, в январе–августе 2022 года в Чувашии зарегистрировано 83 ДТП, связанных с выездом на «встречку». В аварии погибли 29 человек, ещё 152 получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ядринском районе Чувашии при помощи беспилотника обнаружили тело 38-летнего мужчины, который числился без вести пропавшим.

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