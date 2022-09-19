Брюссель, 19 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Брюссель стремится получить чрезвычайные полномочия, чтобы иметь возможность заставлять компании делать запасы важных товаров и разрывать контракты во время кризисных ситуаций. Такие планы были обнародованы Европейской комиссией в понедельник 19 сентября, о чем сообщает Financial Times.

(сс) European Parliament Тьерри Бретон

«Чрезвычайный инструмент единого рынка» предоставит Европейской комиссии широкие возможности для объявления чрезвычайной ситуации. После этого Брюссель сможет вмешиваться в работу бизнеса для обеспечения доступности товаров.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что новый правовой инструмент «обеспечит структурный ответ для сохранения свободного перемещения товаров, людей и услуг в тяжелые времена».

«Лучший способ справиться с кризисом — это предвидеть его, уменьшить его последствия или предотвратить его», — сказал он, а также добавил, что новые правила позволят Брюсселю запрашивать у компаний информацию об их производственных мощностях и запасах.

Предложения, которые затем будут обсуждаться странами ЕС и европейским парламентом, вряд ли получат силу закона в ближайшее время, но могут быть приняты еще до того, как нынешняя комиссия завершит свои полномочия в 2024 году. Скорее всего, для их принятия потребуется одобрение квалифицированного большинства стран ЕС.

По словам Бретона, новый инструмент также позволит регулирующим органам предотвратить фрагментацию внутреннего рынка.

Европейские дипломаты рассказали, что многие государства выразили озабоченность, узнав об этих планах, причем некоторые утверждали, что позволить Брюсселю вмешиваться в деятельность бизнеса — значит зайти слишком далеко. Другие обвинили Брюссель в стремлении расширить свои полномочия без проведения надлежащей оценки последствий предлагаемых мер.

В частности, восточноевропейские страны опасаются «командной экономики», сказал один из дипломатов ЕС.

«Это очень деликатное дело. У стран-членов много вопросов», — добавил он.

Сторонники плана заявили, что союз должен быть лучше подготовлен к реагированию на кризис с поставками. В ряде стран уже приняты меры по созданию стратегических резервов и приоритетных заказов.