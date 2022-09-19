* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, , 14:08 — REGNUM В афганской провинции Бамиан сотрудник Исламского института помощи был избит Саидом Хусейном Джаведом, начальником полиции уезда Якавланг №1. Об этом сообщает газета «8 Собх».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Согласно источникам, этот талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновник оказывал давление на Наджибуллу Дадфара, сотрудника этого учреждения, чтобы тот предоставил ему долю в проекте в уезде Якавланг №2 или реализовал этот проект в его уезде.

Однако Дадфар не согласился на предложение начальника полиции, в результате чего был избит.

Официальные лица Исламского института помощи пока не высказывали мнения по поводу произошедшего.

Следует отметить, что и ранее поступали сообщения об избиениях и арестах талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудников гуманитарных организаций.