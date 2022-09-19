Москва, , 14:07 — REGNUM Энергетический кризис в ЕС не преодолен, он лишь частично нивелирован благодаря экстренному наполнению газовых хранилищ в крупнейших газовых хабах Западной Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUMэкономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Пламя газа kboyd

«Готовность к зимнему периоду, благодаря заполнению хранилищ, опять-таки российским газом на 80%-85% не решает ключевую проблему ЕС — уверенного завтра и послезавтра для западных соседей России по континенту уже не будет.

Несколько месяцев ЕС проживет без поставок российского газа, и этот факт будет преподноситься как победа в энергетической стратегии. Позицию, которую озвучил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, не является откровением, а лишь снова подчеркивает верховенство политики над экономикой.

Но если трезво оценить ситуацию, время дешевых энергоресурсов ЕС, которые всегда были под рукой, безвозвратно прошло. Именно на нем и строилась промышленная и социальная конкурентоспособность ЕС.

Разрыв экономических отношений России и Германии в первую очередь выгоден для США. Россия до 2021 года поставляла более 40% потребляемого газа в ЕС. Заместить ее объемы за счет других поставщиков даже по сверхвысоким ценам будет невозможно.

Отстаивание своей политической позиции Западной Европе уже влетает в копеечку. Вполне вероятно, что экономика ЕС в IV квартале 2022 года уверенно войдет в период рецессии и деиндустриализации, а процветающая отрасль энергоемких блокчейн-вычислений и майнинга станет попросту неконкурентоспособной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков консалтинговой компании «Яков и Партнеры» пришли к выводу, что Европа не переживет зиму без российского газа, потребуется остановка промышленности.

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