Москва, , 13:48 — REGNUM В Государственном Кремлевском дворце состоится концерт, посвященный 100-летнему юбилею двух северо-кавказских республик — Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а также их соседа из Южного Федерального округа — Республики Адыгея. Празднование вековых юбилеев трех дружественных субъектов РФ, в которых проживают братские народы, состоится 20 сентября.

Государственный Кремлевский Дворец Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В программе концерта выступления лучших творческих коллективов и солистов трех республик. От Карачаево-Черкесии в мероприятии запланировано десять номеров, в том числе исполнение песен на национальных языках народов субъекта РФ, выступление Государственного ансамбля танца «Эльбрус» в сопровождении оркестра и выступление Дмитрия Маликова, который является народным артистом КЧР.

В холле Кремлевского дворца будет организована выставка «Кабардино-Балкария — жемчужина России».

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