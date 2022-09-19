Бишкек, 19 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» по факту нападения таджикских военных на приграничные киргизские территории. Об этом заявил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов на пресс-конференции сегодня, 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По его словам, в Баткенской области сформирована межведомственная следственная группа, которая занимается расследованием расследования обстоятельств, повлекших нападение Таджикистана на Киргизию.

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«Сейчас спецгруппа обследует сёла, пострадавшие во время обстрелов со стороны таджикских военных, а также устанавливает размер ущерба», — добавил высокопоставленный чиновник.

Также замглавы МВД Киргизии сообщил, что в пострадавших в ходе боевых действий сёлах Баткенского и Лейлекского районов сотрудники правоохранительных органов и сапёры ищут и обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.

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